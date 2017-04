Les monnaies locales en colloque ce week-end en Normandie

30 associations, venues de toute la France, sont attendues à Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime) samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril 2017. Ces 14èmes "Rencontres nationales des monnaies locales" vont permettre d'échanger et de réfléchir sur la thématique de la monnaie locale.

On compte environ 35 monnaies locales actuellement sur le territoire métropolitain français. Deux circulent en Normandie (plus particulièrement en Seine-Maritime) : l'Agnel à Rouen et Dieppe et le Grain au Havre. Sur le Calvados, la Normaille devrait prochainement voir le jour.

Dynamiser le commerce

Une monnaie locale vient en complément de l'euro, elle n'a pas de cours légal. Elle est utilisable chez des commerçants adhérents à une association de monnaie locale (par l'exemple l'association Monnaie locale l'Agnel ou Le Grain monnaie locale). L'objectif est bien de dynamiser une économie locale.

Ecoutez Serge Delamare, le président du Grain :

14ème rencontres nationales

Les associations de monnaie locale sont rassemblées au sein du réseau des Monnaies locales complémentaires citoyennes (MLCC). C'est ce réseau qui organise ces rencontres à Gonfreville-L'Ocher en ce week-end de Pâques. Elles se déroulent au Centre d'hébergement René Cance. Les échanges porteront principalement sur les nouveaux projets de monnaie locale et sur l'éthique de cette monnaie.

14ème rencontres des monnaies locales – les 15, 16 et 17 avril 2017 à Gonfreville-L'Orcher – colloque réservé aux adhérents du MLCC.

