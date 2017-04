Près de Rouen, 2 000 sportifs étudiants attendus sur le campus de Neoma

Le troisième plus grand challenge sportif étudiant de France pose ses valises dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) pendant le week-end de Pâques. Ces samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril 2017, 2 000 étudiants sont attendus sur le campus de l'école Neoma.

Trois jours de compétition, quatre écoles, près de 2 000 étudiants et trois trophées à la clé. C'est le programme de la 27e édition du challenge Ecricome, qui pose cette année ses valises sur le campus de la business school Neoma à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Une compétition sportive dans un bon état d'esprit qui débute ce samedi 15 avril 2017 et se refermera le lundi 17 avril 2017.

Rouen est prête à vous accueillir ce weekend pour cette 27ème édition !

Merci à nos partenaires sans qui rien ne serait possible.#ROUEN2017 pic.twitter.com/2j6hqudn2Z — Challenge Ecricome (@challecricome) 11 avril 2017

Trois jours de compétitions

Pendant ces trois jours, six compétitions sportives ont lieu pour départager la meilleure école parmi Neoma Rouen, Neoma Reims, Kedge Bordeaux et Kedge Marseille. Deux autres trophées sont attribués à l'école la plus fair-play et à la délégation qui met la meilleure ambiance sur le bord des terrains.

Pour tout préparer, un groupe d'étudiants rouennais est sur le pied de guerre depuis près d'un an. "La priorité, ça a été de trouver 1 500 places dans des hôtels le plus près possible, décrit Maya Bourai, étudiante et organisatrice du challenge. Après, il a aussi fallu trouver ce qu'on allait leur faire manger et dans quelles infrastructures sportives on pourrait les accueillir."

Concours d'ambiance

Finalement, la situation géographique du campus a donné des solutions satisfaisantes et faciles d'accès. Le basket se jouera dans le gymnase Tony Parker, le football, le rugby et le tennis sur les installations voisines de l'Asruc et le handball et le volley prendront place dans les gymnases du Service universitaire d'activités physiques et sportives (Suaps). Le reste du temps, les étudiants seront sur le campus dans un village des écoles monté pour l'occasion.

Dans cette foule, chacun est identifiable aux couleurs de son école. Les Verts et Blancs de Neoma Rouen espèrent bien montrer leur savoir-faire en terme d'accueil, eux qui ont "le meilleur palmarès dans le trophée de l'ambiance", selon Maya Bourai. À eux de ne pas faire mentir la rumeur.

A LIRE AUSSI.

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain

Près de Rouen, entre études et création de start-up, c'est la rentrée à Neoma