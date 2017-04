Europa League: beau casting, pour oublier Dortmund

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Youri Tielemans, Alexandre Lacazette: voici les têtes d'affiche des quarts de finale aller de l'Europa League jeudi, un casting idéal pour que le jeu retrouve ses droits et fasse oublier le drame de Dortmund.

Anderlecht accueille Manchester United, avec deux joueurs, entre autres, qui vont attirer tous les regards: d'un côté "Ibra", 35 ans et son talent confirmé; et de l'autre Tielemans, 19 ans et convoité par les grosses écuries du vieux continent (Monaco, Atletico Madrid, Lyon, Bayern Munich, Chelsea et même... ManU).

Les "Red Devils", largués en Premier League, le savent: gagner la petite coupe d'Europe serait le moyen le plus sûr de se qualifier pour la grande. "Gagner la Premier League, on ne peut pas; gagner l'Europa League, ça on peut", a récemment insisté José Mourinho. Source de motivation supplémentaire pour Zlatan, la finale a lieu l e 24 mai dans son pays, la Suède, à Stockholm.

Le raisonnement est le même pour Lyon: la qualification pour la C1 ne passera sans doute pas par le championnat et soulever la C3 devient dès lors le seul recours pour retrouver l'épreuve reine.

"On va tout donner. On a envie de revoir Lyon en Ligue des champions", a confirmé Nabil Fekir, meneur de l'OL, interrogé sur le site de l'UEFA.

Le programme s'annonce plus compliqué pour l'OL que pour ManU. D'abord parce que le match retour sera à l'extérieur et parce que ce sera à Istanbul face au Besiktas et son public bouillant.

Mais l'ambiance à l'aller au Parc OL sera peut-être un peu tendue: ce match a été classé à risques en raison du public stambouliote attendu en masse, dans un stade situé à Décines, berceau de la première vague d'immigration arménienne en France.

Programme des quarts de finale aller jeudi:

(21h05, 19h05 GMT) Lyon (FRA) - Besiktas (TUR)

Anderlecht (BEL) - Manchester United (ENG)

Celta Vigo (ESP) - Genk (BEL)

Ajax Amsterdam (NED) - Schalke (GER)

. Matches retour le jeudi 20 avril.

A LIRE AUSSI.

Europa League: Lyon contre Besiktas en quarts, "chaud" devant

Europa League: fin de parcours pour Tottenham, Bilbao et la Fiorentina en 16e

Europa League: Lyon doit confirmer, Manchester United assurer

Europa League: les Verts jouent la qualif', Nice la survie

Ligue 1: piégeux terroir après frissons d'Europe