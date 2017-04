Mercredi 12 avril 2017, la marque Primark a officiellement confirmé l'ouverture prochaine au Havre (Seine-Maritime) d'un magasin, dans la galerie marchande des Docks Vauban. Une première en Normandie, très attendue par les fans de shopping.

La rumeur courrait depuis plusieurs mois, alimentée par le début de travaux importants aux Docks Vauban. Mercredi 12 avril 2017, l'enseigne Primark confirme officiellement sa présence au Havre, son premier magasin en Normandie. La marque s'installe à la place de la jardinerie Baobab qui avait quitté les Docks Vauban en décembre 2014. Le magasin havrais sera d'une belle superficie : 4 300 m2. L'enseigne précise qu'il "accueillera l'ensemble des collections de la marque, allant des articles pour femmes, hommes et enfants à l'équipement et la décoration de la maison, en passant par les accessoires et les produits de beauté".

Le prêt-à-porter discount

Primark est une entreprise irlandaise née en 1969 à Dublin. L'enseigne est spécialisée dans le prêt-à-porter à bas coût. Elle est présente en Europe et aux États-Unis, possédant plus de 300 points de ventes, mais il n'existe que 9 magasins dans toute la France. Et à chaque implantation, le succès est au rendez-vous, les acheteurs se ruent dans ses allées. Le Havre ne devrait pas faire exception. La date de l'ouverture n'a pas encore été communiquée.

A LIRE AUSSI.

Avis aux fous de shopping : l'enseigne Primark confirme sa présence au Havre

Une semaine avant les soldes, les bonnes affaires commencent déjà

Haute couture: Gaultier champêtre, Valentino mythologique

Etats-Unis: les grands magasins cherchent de nouvelles recettes

Normandie : à Honfleur, le village des marques ouvrira à l'automne 2017