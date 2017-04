Ultime cérémonie d'obsèques du Sergent Julien Barbé, tué au Mali

Les obsèques du Caporal-Chef promu Sergent Julien Barbé, tué par des terroristes au Mali, ont été célébrées jeudi matin 13 avril 2017 en la cathédrale de Sées (Orne).

Les obsèques de Julien Barbé, habitant à Condé sur Sarthe près d'Alençon (Orne), où ses parents sont commerçants, ont été célébrées en la cathédrale de Sées, jeudi 13 avril 2017 au matin.

Abattu par les terroristes

Julien Barbé est tombé sous les balles des terroristes, le 5 avril 2017 au Mali. L'hommage de la Nation lui a été rendu mardi 11 aux Invalides. Le lendemain, le Ministre de la Défense lui a remis la Légion d'Honneur à titre posthume, dans son sixième régiment du Génie, à Angers.

Obsèques en la cathédrale de Sées

Ultime et émouvante cérémonie d'obsèques jeudi 13 avril 2017, par Monseigneur Jacques Habert, évêque de Sées:

Le père de Julien s'est exprimé au début de la cérémonie:

Il y avait beaucoup de monde pour ce dernier hommage dans la cathédrale de Sées. Les autorités: préfecture, armée, élus. Beaucoup de commerçants d'Alençon, en soutien aux parents de Julien. Et des collègues de Jennifer, épouse de Julien, maman de deux filles, âgées d'un et de cinq ans. Et puis les amis, qui garderont le souvenir de Julien:

Deux jours avant de retourner au Mali, Julien avait déclaré que "cette mission, il ne la sentait pas".

A LIRE AUSSI.

Hommage aux Invalides pour le soldat de Normandie tué au Mali

Le militaire tué au Mali était originaire de Normandie