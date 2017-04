Le Havre : le stade Gagarine bientôt remis à neuf

Le stade Youri Gagarine au Havre (Seine-Maritime) doit faire peau neuve. La décision a été validée en Conseil municipal lundi 10 avril 2017. Un projet considérable qui s'étendra sur 10 ans pour 3 phases de travaux et un montant global estimé à 12,7 millions d'euros hors taxe.

Il était temps, diront les 11 clubs de sport (8 de football, 3 de rugby et 1 club de sport US) qui sont installés sur les 13 ha du site du complexe sportif Youri Gagarine au Havre. Le stade, inauguré dans les années 70, commençait à présenter de sérieux signes de faiblesses: des problèmes de conformité sur des bâtiments, des tribunes ou des terrains, voire même de vétusté. Il est pourtant le complexe le plus fréquenté de la ville avec près de 200 000 personnes qui se rendent sur les installations chaque année.

Faire rayonner le stade Gagarine sur l'ensemble de la Normandie

Trois phases de travaux sont prévues sur le complexe d'ici 2026. Avec bien sûr des priorités pour la première phase qui doit débuter en mars 2019. Comme de créer un terrain d'honneur football niveau CFA, qu'il n'y a pas encore dans la Cité océane.

Écoutez l'adjoint au maire du Havre en charge du sport Sébastien Tasserie:

Les phases de travaux suivantes à partir de 2021 prévoient notamment un terrain d'honneur neuf naturel pour le rugby et un terrain d'entraînement neuf en synthétique…

Un terrain rénové en synthétique est aussi annoncé pour le football américain ainsi que 6 vestiaires supplémentaires pour ce "pôle ovalie".

12,7 millions d'euros de chantier

Le coût de chaque tranche de chantier s'élève à environ 4 millions d'euros HT pour un total de 12,7 millions d'euros. Cette somme est répartie entre la ville du Havre, le département de Seine-Maritime dans le cadre du contrat de territoire et la Région Normandie dans le cadre du contrat d'agglomération.

Un concours de maîtrise d'oeuvre pour la globalité de l'opération est désormais lancé. Son lauréat sera désigné en décembre 2017. L'année 2018 est consacrée aux études de conception pour un démarrage de la première phase de travaux en mars 2019.

