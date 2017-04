La blogueuse voyage Ariane Fornia de retour en Normandie

Ariane Fornia, blogueuse et journaliste spécialisée dans le voyage était venue pour la première fois à Caen (Calvados) en janvier 2017 et avait écrit un article qui avait donné un bon coup de projecteur à la ville normande. La voici de retour.

Son article "Caen en trois heures avec quelqu'un qui n'y connaît rien" avait généré un buzz certain en janvier 2017. Son auteur, Ariane Fornia, 27 ans, originaire du sud de la France était de retour à Caen (Calvados) pour prolonger sa visite. Grâce à cet article, Ariane avait fait le buzz et conquis des milliers d'internautes.

Du carnaval étudiant au Mont-Saint-Michel

Elle était en Normandie jusqu'au mercredi 12 avril 2017 où elle a pu profiter du plus grand carnaval étudiant d'Europe à Caen. Son programme a été chargé, la responsable de l'Office du Tourisme l'ayant invitée à découvrir le marché du vendredi matin sur la place Saint-Sauveur. Elle est également allée à Ouistreham pour une visite guidée. Le samedi, elle a pu profiter du soleil, pour découvrir le Mont Saint-Michel, avant de faire un saut au Mémorial et dans les Abbayes caennaises.

"La première fois, je pensais que Caen, c'était en Bretagne", s'amuse-t-elle ! "Caen est une ville étincelante, avec des églises partout." Elle dit apprécier aussi le raffinement de l'architecture de la ville et "cette pierre dorée. Caen est comme un conte de fée et n'est pas assez représentée par les médias." Ariane ne compte pas en restait là, elle souhaite revenir dans la région pour visiter Bayeux, et Arromanches.

Humour au programme

De son vrai nom, Alexandra Besson, fille de l'ancien ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique sous le mandat de Nicolas Sarkozy, est surtout connue pour ses recueils de chroniques humoristiques. C'est à 15 ans, qu'Ariane Fornia à réaliser un tour du monde avec ses parents qu'y étaient de grands voyageurs à l'époque. Pour elle, l'expérience a été fondatrice et résume sa vie d'aujourd'hui.

C'est sur les réseaux sociaux qu'elle avait annoncé son retour en Normandie et toujours avec humour. A croire que la Normandie avait pitié d'elle, comme elle le cite dans son post Facebook.

Salut les Normands,vous vous souvenez de moi?Le buzz Caen en 3h avec quelqu'un qui n'y connaît rien? Je reviens????!????https://t.co/6pkpRTYOjH pic.twitter.com/QQmuVqSYKS — Itinera Magica (@itinera_magica) 3 avril 2017

