L'Agenda en Normandie : vendredi 21 avril

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

L'association d'animation touristique de la côte des havres vous propose des activités riches et variées pour les vacances de printemps. Ce vendredi 21 avril 2017 emmenez vos enfants participer à une initiation à l'escalade pour les 5-8 ans. Rendez-vous à 15h30 au gymnase d'escalade à Montmartin-sur-Mer, comptez 12 euros pour 1h30 d'activités. Plus d'infos au 02 33 47 51 80.

Ce samedi 22 avril 2017 c'est Le printemps du Planétarium de Ludiver de 14 h à 18 h. Vous pourrez approfondir en famille les sujets liés au printemps au travers d'animations proposées par l'équipe d'animation du Planétarium Ludiver et de nombreux partenaires: ateliers enfants: bougie cire d'abeille, plantes en pot, bourses d'échange de plantes pour particuliers tout l'après-midi.

CALVADOS

L'UCIA de Villers-Bocage vous propose de découvrir la nouvelle édition de son salon Mode Events ce samedi 22 avril 2017. Vous trouverez tout pour l'organisation de vos événements! Défilés de mode à 17h et 20h30. Places limitées pour le défilé, tickets en vente chez vos commerçants participants. Des bons d'achat à gagner sur le salon. Rendez-vous au centre Richard Lenoir, plus d'infos au 06 82 38 65 05.

La ferme du Pont Esnault à Montchamp vous accueille lors de ses portes ouvertes: tout au long de la journée, visites de la ferme, vente de produits, découvertes des vins d'Alsace vins "Beyer", pour les filles instant de détente avec Renate, relooking "maquillage minéral" atelier gratuit, vente de produits. Restauration sur place possible le dimanche midi sur réservation.

ORNE

La Régie des Quartiers Arc en Ciel organise le Carnaval de Flers ce vendredi 21 avril 2017. Départ à 14h00 de la Gare Routière, champ de foire et arrivée vers 16h30 au parc du château. Un circuit d'1,8 km dans les rues principales de Flers. Goûter offert à tous les participants.

Le réseau des médiathèques propose “Augustin, pirate des Indes”. Un spectacle écrit et mis en scène par Marc Wolters ces jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017. Un vrai conte de pirates sur la route des Indes pour développer le goût du voyage et de l'imagination. Et jusqu'au 29 avril, venez vous amuser avec les pirates et découvrir l'exposition “À l'abordage moussaillons! à l'espace jeunesse de la médiathèque Aveline.