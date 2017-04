La sénatrice de Normandie Catherine Morin-Desailly réagit aux attentats en Egypte

Le dimanche 9 avril 2017, deux attentats ont fait 45 morts dans des églises coptes d'Égypte. Un drame qui a particulièrement touché Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime et présidente du groupe interparlementaire d'amitié entre les deux pays.

Il y a un mois seulement, Catherine Morin-Desailly était en visite en Égypte et avait tenu à visiter une église copte en hommage aux victimes d'un attentat commis le 11 décembre 2016. Alors que le groupe État islamique a de nouveau frappé le pays le dimanche 9 avril 2017, faisant 45 morts dans deux églises coptes d'Alexandrie et de Tanta, la sénatrice de Seine-Maritime a exprimé sa "consternation" en apprenant les faits.

Poursuivre la lutte contre le terrorisme

Présidente du groupe interparlementaire d'amitié France-Égypte, Catherine Morin-Desailly entretient des liens privilégiés avec ce pays et a notamment pu échanger en mars avec le président Abdel Fattah al-Sissi.

Par voie de communiqué, la sénatrice UDI a assuré "les autorités Égyptiennes de la solidarité de sénateurs français" et a rappelé que "la coopération de nos deux pays pour combattre le terrorisme islamiste propagateur de haine et de malheur a raison d'être et doit se poursuivre".

