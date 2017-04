Élection présidentielle: à Caudebec-lès-Elbeuf, le maire socialiste votera Macron

Lundi 10 avril 2017, Laurent Bonnaterre, le maire socialiste de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle.

"Cela a été un choix difficile à faire", confie Laurent Bonnaterre. Lundi 10 avril 2017, à moins de deux semaines de l'élection présidentielle, le maire socialiste de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) a pourtant annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron, et ce dès le premier tour.

"Sympathique mais irréaliste"

"C'est la première fois depuis 1993 que je ne soutiendrai pas le candidat de mon parti", poursuit l'élu. Dès le second tour de la primaire, il explique ne pas s'être retrouvé dans "les deux lignes trop clivantes" portées par Benoît Hamon et Manuel Valls et avoir voté blanc.

"À courir après les thèmes de l'extrême gauche, médiatiquement sympathique mais irréaliste, Benoît Hamon se perd lui-même et perd le sens profond de ma famille politique, justifie Laurent Bonnaterre. Même si je ne suis pas d'accord avec toutes les propositions d'Emmanuel Macron, il est celui qui incarne le mieux aujourd'hui les valeurs auxquelles je crois: le sens du travail et de l'initiative, une Europe qui protège, le sens de l'État, les progrès sociaux et sociétaux."

"Je reste socialiste"

Il l'assure pourtant: il reste socialiste et membre du PS. Reçu dans la matinée qui a suivi son annonce par Nicolas Rouly, chef de file du PS en Seine-Maritime, il s'est pourtant vu retirer le secrétariat fédéral dont il avait la charge. "Mais je n'adhère pas à En Marche! et soutiendrai Guillaume Bachelay (candidat PS), un excellent député, lors des élections législatives", assure l'élu.

A LIRE AUSSI.

Primaire : pour qui roulent les élus de gauche en Normandie ?

Macron soutenu par Delanoë, avant d'autres probables ralliements au PS

Cambadélis: Hamon "n'a pas besoin" du parrainage de Valls