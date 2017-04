Un Caennais en fauteuil part défier la montagne au Mexique

Avec son expérience de 30 000 km en handbike à travers la planète, le Caennais Antoine Aoun (Calvados) file au Mexique pour un trail de 180 km, jeudi 20 avril 2017. Cette fois, en fauteuil.

Ses aventures sont de celles qui nourrissent les contes. À 55 ans, Antoine Aoun, s'apprête à écrire le nouveau chapitre d'une histoire qui n'en manque pas. Jeudi 20 avril, il rejoindra l'état du Chihuahua au Mexique pour un trail de 180 km en pleine montagne, avec 10 000 mètres de dénivelé. Des engagés au départ, il sera le seul en fauteuil, invité par son assureur, Malakoff Mederic. Un fauteuil spécialement conçu pour les courses de la sorte, avec des pneus plus épais et un système directionnel plus performant.

Une traversée de 250 km en pirogue

"C'est une grande première sur ce genre d'épreuve, indique le conseiller municipal de Caen, arrivé en Normandie à 22 ans. Après ma blessure lors de la guerre du Liban, qui m'a privé de l'usage de mes jambes, j'ai rencontré une infirmière originaire de la région. L'amour a fait le reste".

De l'amour pour l'effort, il en sera également question pour boucler le parcours en trois ou quatre jours. "Une personne portera mon sac à dos avec la nourriture notamment, et m'aidera quand les pentes seront trop délicates à négocier seul." Le défi ne semble pas l'inquiéter outre mesure, lui qui peut s'appuyer sur une douzaine d'heures hebdomadaires d'entraînement et sur un passé riche en performances, comme lorsqu'il avait participé à une traversée de la Méditerranée en pirogue sur 250 km en 2012. Trois ans plus tard, il avait relié Caen à Pékin en handbike. Au regard de ses exploits, il est facile de comprendre sa reconversion de publicitaire en conférencier sur la motivation et le développement de la confiance en soi. Il espère que cette aventure en inspirera d'autres:

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

