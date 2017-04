Sport et handicap: première coupe de l'Orne de Boccia

L'appel à candidature vient d'être lancé ce mardi 11 avril 2017, à tous ceux – et toutes celles — qui veulent concourir lors de la première Coupe de l'Orne de Boccia.

Le Comité départemental olympique et sportif de l'Orne, l'Association des Paralysés de France, les Comités départementaux de sport adapté, handisport et de pétanque, ainsi que l'équipe de l'Orne de sport handicap ont lancé, mardi 11 avril 2017, un appel à candidature à tous ceux - et toutes celles - qui veulent concourir lors de la première Coupe de l'Orne de Boccia.

La Boccia?

Ce sera par équipe de trois joueurs, au gymnase Pelchat d'Argentan le 15 juin prochain; la Boccia ressemble à la pétanque, mais avec des boules souples, en cuir. C'est un sport paralympique depuis les Jeux Paralympiques de New-York en 1984.

Handicap physique, mental, et valides

Cette compétition sera ouverte à toutes les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Mais aussi aux valides. Anthony Avenel, du Comité départemental Olympique et Sportif de l'Orne:

L'inscription, qui est gratuite, est à faire sur le site internet du Comité départemental olympique et sportif de l'Orne.

