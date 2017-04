Football, Ligue 1. A Metz, il y a urgence pour Malherbe

Le Stade Malherbe Caen (Calvados) se déplace à Metz, samedi 15 avril 2017 pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. La fin de la saison se rapproche et les Caennais ont besoin de points !

Le temps passe. Les points filent. Avant de défier Montpellier, samedi 8 avril 2017, Patrice Garande avaient beau avoir prévenu tout son monde, rien n'y a fait. Le Stade Malherbe a enchaîné une 18e défaite cette saison (0-2), une semaine après la déroute de Lorient (1-0), seule équipe de Ligue 1 à avoir fait pire que les Normands avec 19 revers. "Ce qui est dur à admettre, c'est que plusieurs fois cette saison nous avons eu l'occasion de monter dans le train pour nous mettre à l'abri et que nous l'avons laisser passer", indique le coach Patrice Garande.

Nombreux blessés

Contre Montpellier, les Caennais ont fait preuve de plus d'allant qu'en Bretagne, mais ont manqué d'efficacité sur la ligne de but adverse, alors que les hommes de Jean-Louis Gasset ont eux su exploiter deux de leur nombreux assauts dans la surface normande. "Cette défaite, c'est un coup de bambou, estime le défenseur caennais Jordan Adéoti. C'est un coup dur parce que le nombre de matchs restant à jouer se réduit". Le Stade Malherbe n'a pas d'autre choix que de relever la tête, samedi 15 avril à Metz (20h), 15e et trois points devant au classement. Et compte tenu du nombre de blessés, Patrice Garande n'aura guère de mal à composer son groupe pour ce déplacement.

