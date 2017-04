L'Émission politique : en fait, la prof de Rouen soutient bien Fillon

Jeudi 6 avril 2017, Barbara Lefebvre, professeure à Rouen (Seine-Maritime), avait créé la polémique en débattant avec Emmanuel Macron et en niant tout soutien à François Fillon. Depuis, elle a annoncé officiellement qu'elle soutenait la candidature du candidat des Républicains.

"Tout ça pour ça." C'est ainsi que de nombreux internautes ont réagi après l'annonce, lundi 10 avril 2017 dans une tribune publiée sur Figaro Vox, du soutien apporté par Barbara Lefebvre à François Fillon. Pourtant, jeudi 6 avril 2017, cette professeure d'histoire-géographie dans un collège de Rouen (Seine-Maritime) a affirmé après son intervention dans L'Émission politique (diffusée sur France 2) face à Emmanuel Macron qu'elle intervenait dans des réunions des Républicains en tant que "membre de la société civile".

Intervenante puis soutien

Selon ses propos, Barbara Lefebvre n'était donc pas militante au moment de l'émission de télévision. Elle le serait devenue par la suite, convaincue par le programme de l'ancien Premier ministre lors des débats auxquels elle a participé. "Désormais, je participerai donc à ces réunions en tant que soutien et non plus simple membre de la société civile. Merci à M. l'inquisiteur Rissouli et aux Marcheurs déchaînés de m'avoir ouvert un peu plus les yeux", écrit-elle en conclusion de sa longue tribune.

A LIRE AUSSI.

Premier grand oral pour Marine Le Pen, questionnée sur son programme

Maison Blanche: des rebondissements en série dans la campagne