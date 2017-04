Cyclisme : Nacer Bouhanni (Cofidis) remporte le 78e Paris-Camembert !

Il était le favori du nouveau parcours de la classique normande, il a assumé son statut. Nacer Bouhanni (Cofidis) s'est imposé au sprint à Livarot pour remporter le 78e Paris-Camembert, ce mardi 11 avril 2017.

Longtemps emmené par Damien Gaudin (Armée de Terre) et Pierrig Quemener (Fortunéo Vital Concept), ce 78e Paris Camembert a finalement, et comme pressenti avec l'apparition du nouveau parcours cette année, entre Pont-Audemer et Livarot (200km) laissé la part belle aux sprinteurs dans les derniers instants.

Gaudin, Quemener et Le Bon animateurs du jour

Repris à 38 km de l'arrivée, Gaudin et Quemener ont laissé la place à plusieurs tentatives de contre attaque, notamment celle de Johan Le Bon (FDJ) qui a tenu la dragée haute au peloton pendant 20 km, se faisant reprendre à 17 km de la flamme rouge.

Le peloton, emmené par AG2R et surtout Cofiodis a ensuite empêché toute sortie, verrouillant les derniers kilomètres. Jaregi (AG2R) et Hagen (Joker) ont bien tenté leur chance, tout comme Thomas Voeckler (Direct Energie) mais Cofidis a parfaitement géré sa suprématie pour emmener son sprinteur fétiche Nacer Bouhanni dans un fauteuil aller cueillir la victoire devant Samuel Dumoulin (AG2R) et Kevin Reza (FDJ).

Bouhanni meilleur que Dumoulin et Reza

A noter la belle performance du normand Jérémy Leveau (Roubaix Lille) qui s'arroge la 6e place devant Lauren Pichon (Fortunéo Vital Concept), ce dernier demeurant leader de la Coupe de France-PMU.

Le Grand Prix de Denain, prochaine manche de la Coupe de France se déroulera ce jeudi 13 avril 2017.

Le classement final :

1 Nacer BOUHANNI (Cofidis)

2 Samuel DUMOULIN (AG2R La Mondiale)

3 Kévin REZA (FDJ)

4 Armindo FONSECA (Fortuneo-Vital Concept)

5 Romain COMBAUD (Delko Marseille-Provence KTM)

6 Jérémy LEVEAU (Roubaix-Lille Métropole)

7 Laurent PICHON (Fortuneo-Vital Concept)

8 Damien TOUZÉ (HP BTP-Auber 93)

9 Kévin LE CUNFF (HP BTP-Auber 93)

