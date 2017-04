Un Normand bat le record du tour du monde en courant [Photos]

Serge Girard, 63 ans, originaire de Grainville-Ymauville entre Fécamp et Bolbec (Seine-Maritime), vient de boucler son tour du monde en courant. Avec 26 240 km en 433 jours et 3 heures pour traverser 4 continents, il est le nouveau recordman du monde de l'exercice.

L'exploit est fait ! Serge Girard a bouclé son tour du monde samedi 8 avril 2017 à Paris au Trocadéro. Il avait quitté cette place 14 mois plus tôt, le 31 janvier 2016. Depuis, le coureur de Grainville-Ymauville (Seine-Maritime) a traversé l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Afrique, avant de rejoindre à nouveau l'Europe via la Turquie. Au total, 26 240 km en 433 jours. Des chiffres qui donnent le tournis. Cela représente entre 60 et 70 km par jour pendant 14 mois, sans jour de repos.

Des moments effrayants

Au-delà du record, Serge Girard est un homme de challenges et d'aventures humaines. Il retient avant tout les paysages du Grand Nord américain, des îles Fidji, d'Hawaï ou d'Australie. "95% de l'expérience c'était du positif", précise le coureur.

Le reste est fait de douleurs physiques, de dépassement de soi avec des températures parfois extrêmes – 72 degrés d'amplitude thermique entre -17°C dans le Wyoming aux Etats-Unis et +54°C dans le désert australien – et de moments effrayants. Comme lorsqu'il faut faire face aux ours en pleine forêt au Canada. Ecoutez-le :

Un règlement précis

Pour valider le nouveau record du monde, Serge Girard devait respecter un strict règlement : parcourir au moins 26 232 kilomètres, traverser 4 continents d'une côte à l'autre ou encore passer par deux points antipodaux (à l'opposé l'un de l'autre sur la planète). Là encore chose faite, avec une étape à Valladolid en Espagne, à l'exacte opposé de Wellington en Nouvelle-Zélande.

Serge Girard pulvérise donc le précédent record détenu par l'Australien Tom Denis qui avait parcouru 26 632 km en 620 jours.

Bientôt la traversée de l'Antarctique ?

Le coureur de l'extrême normand n'en était pas à son premier défi. Traversée des Etats-Unis en 1997, de l'Australie en 1999 ou encore un Paris - Tokyo en 2005-2006. Maintenant un tour du monde en courant… Mais à peine rentré, le Cauchois pense déjà à son prochain défi. Pourquoi pas la traversée de l'Antarctique ?

Réponse de l'intéressé :

