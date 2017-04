Présidentielle: forte poussée de Mélenchon, juste derrière Fillon

Le 11 avril 2017 à 14:40

Jean-Luc Mélenchon progresse de trois points dans les intentions de vote en une semaine tout en restant quatrième derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, et François Fillon, selon un sondage OpinionWay/Orpi diffusé mardi.