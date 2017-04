Calvados : le jeune pyromane présenté à la justice

Le 11 avril 2017 à 13:55 Par : Joëlle Briant

Lundi 10 avril 2017, un jeune âgé de 18 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour destructions de biens appartenant à autrui et pour vol et tentative de vol, ceci en récidive, à Hérouville Saint-Clair et à Caen en mars dernier.