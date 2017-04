Bonne table. Le Figuier, rue Saint-Michel à Caen

Un restaurant spécialisé dans la cuisine libanaise, Le Figuier, a ouvert début avril 2017 à Caen (Calvados).

Une douce saveur s'échappe de la cuisine comme pour mieux vous accompagner à votre table. Mais ne vous y méprenez pas, il ne s'agit aucunement de ces odeurs qui vous collent au veston le restant de la journée. Le restaurant propose une salle aérée et bien décorée, évoquant quelques standards du pays du cèdre.

Assiette découverte

Le Figuier offre surtout une cuisine typiquement libanaise. Et pour les novices en la matière, la maison suggère une assiette découverte aux accents prometteurs à 13 €. Houmous, taboulé, purée d'aubergine baba ghanouj, falafel, toubia bel zeit (haricots verts), boulette et safiha (petite pizza) sont au rendez-vous. Le tout accompagné d'un savoureux morceau de pain au fromages et aux olives vertes. Pour les petits appétits qui apprécient les traditionnelles tapas espagnoles, des mezzés froids ou chauds sont à découvrir reprenant des standards de la cuisine libanaise. Les amateurs de grillades seront servis avec notamment le chich taouk et ses deux brochettes de poulet mariné accompagnés de sauce à l'ail ou le kafta par exemple, avec sa viande hachée.

En dessert, l'adresse n'est pas en reste avec les classiques baklavas et leurs fines feuilles superposées et entrecoupées d'un mélange de fruits secs. Pas mois de six autres propositions complètent le menu. A noter également, que la maison propose une carte des boissons, avec notamment des vins libanais.

Pratique. 13-15 rue Saint-Michel à Caen. Tél. 02 31 78 81 32.

A LIRE AUSSI.

Chez Troisgros, l'avenir est dans le pré

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

A Kinshasa, l'essor des malewa, gargotes de rue d'une capitale en crise

En Normandie : des chefs viennent cuisiner chez vous le temps d'une soirée