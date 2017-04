Pâques : chasse aux oeufs citoyenne à Caen

Près de 400 enfants sont attendus samedi 15 avril 2017 au parc de la Fossette à Caen (Calvados) pour une chasse aux oeufs géante.

Rarement une chasse aux oeufs aura été aussi citoyenne. Samedi 15 avril 2017 dans l'écrin du parc de la Fossette dans le quartier de la Folie-Couvrechef à Caen (Calvados), 2 000 oeufs en plastique atterriront dans la verdure. "Les enfants pourront ensuite venir les échanger contre des chocolats et autres friandises", présente Amélie Hamon, directrice adjointe du Secours populaire du Calvados. Une partie des cadeaux offerts sont gracieusement donnés à l'association par Kinder Ferrero qui s'implique dans ce genre de journée.

Dix ateliers, dix droits de l'enfant

Au delà du jeu et à travers cette journée, les représentants du Secours populaire du Calvados visent à sensibiliser les plus jeunes, comme les plus grands, aux droits de l'enfant. "La solidarité de demain passe par la sensibilisation d'aujourd'hui et c'est pour cette raison que nous déployons autant de moyens sur ce type d'événement." Dix ateliers sont ainsi au programme. Le camion scratch sera de la partie pour alerter le public sur le droit à la culture avec des initiations au mix. Des pompiers seront également sur place pour informer sur les premiers soins, dans le cadre du droit à être secouru. "L'idée c'est de faire évoluer certainement mentalité, de montrer que chacun a aussi le droit aux loisirs, à travers des exercices de cirque par exemple, et que certains en sont privés dans des régions du monde, mais également en France." L'ensemble des fonds récoltés sur cette journée, iront à une association de Jezzyne au Liban, qui finance des équipements du quotidien pour des personnes dans le besoin.

Pratique. Ouvert à tous. 2 € le permis de chasse. Samedi 15 avril au parc de la Fossette à Caen, de 13h à 17h.

