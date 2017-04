Les 16 candidates sélectionnées pour Miss Mannequinat Normandie 2018 [Photos]

Mercredi 5 avril 2017, les déléguées de Miss Mannequinat Normandie ont clos la sélection des candidates pour la prochaine élection qui aura lieu en juin.

Le comité Miss Mannequinat Normandie est en reconstruction. Trois ans après avoir été lancé dans la région, ce concours de beauté et d'élégance destiné à la gente féminine connaîtra sa quatrième finale régionale, samedi 3 juin 2017 à l'hôtel Mercure Port de Plaisance de Caen (Calvados). "Depuis l'an passé, nous repartons de zéro, explique Laurence Alessi, déléguée Normandie pour le comité Miss Mannequinat France, par ailleurs étudiante en master Enseignement parcours physique-chimie. Mais ça prend bien puisque nous avons reçu 63 demandes de dossier d'inscription pour devenir Miss 2018 et que nous fédérons aujourd'hui plus d'une trentaine de partenaires".

Finale en juin

La finale de début juin 2017 verra s'affronter 16 candidates qui, en plus d'un test de culture générale, devront rivaliser sur quatre plateaux : maillots de bains, robes de soirée, robes de cocktail et haute-couture. "Il n'y a pas de critères de taille ou de poids pour devenir Miss Mannequinat." Laurence Alessi présente le concours :

Comme pour Miss France, l'heureuse élue est ensuite tenue d'assumer un rôle de représentation à l'occasion d'événements divers. "Et entre les inaugurations d'espaces commerciaux, les soirées entreprises ou les événements sportifs, les occasions ne manquent pas."

Pratique. Billetterie de la finale du 3 juin à Caen.

