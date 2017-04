Baseball : Une deuxième journée sans encombres pour les Huskies de Rouen

Ce dimanche 9 avril 2017 avait lieu la deuxième journée de championnat Élite de Baseball et les Huskies de Rouen (Seine Maritime) se rendaient sur le terrain des Cougars de Montigny-le-Bretonneux.

Face aux Cougars de Montigny, les Rouennais ont encore montré de quoi ils étaient capables et ont prouvé leurs ambitions européennes pour cette saison.

Deux victoires dans la poche

Dans le premier match, les Cougars se montrent agressifs au bâton mais les Rouennais savent stopper les joueurs sur les bases. Et lors des phases d'attaque, les Huskies arrivent à conclure et profitent des failles de la défense adverse pour marquer. Le Rouennais Jaspe s'offre même deux home-run! Les Huskies s'imposent dans le premier match 8-1 puis 9-0 dans le second.

Au classement, les Huskies cumulent maintenant quatre victoires et se placent en tête de la division avec les Templiers de Senart. La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 16 avril 2017 et les Huskies recevront les Lions de Savigny-sur-Orge, actuellement sixième avec une victoire et trois défaites.

