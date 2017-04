À Rouen, écoliers et étudiants installent un jardin d'intérieur dans une maison de retraite

À l'initiative de cinq étudiants de l'Esigelec de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), des écoliers de CE2 et les résidents d'une maison de retraite oeuvrent ensemble à la création d'un jardin d'intérieur.

Jessica, Trésor, Oumar, Emmanuel et Guillaume sont tous étudiants à l'Esigelec, tous en première année d'études pour devenir ingénieurs et tous impliqués dans le même projet de jardin intergénérationnel. Pour ces cinq étudiants rouennais (Seine-Maritime), mettre à profit leur projet d'étude pour être utile aux autres était une évidence.

"Nous avons pensé à un refuge pour les animaux ou même à une collecte de sang", confie Trésor. Mais leur choix s'est finalement porté sur ce jardin d'intérieur à fabriquer dans une maison de retraite par des écoliers de l'agglomération. Le but est d'apporter une animation aux personnes âgées mais aussi d'enseigner quelques valeurs et connaissances aux jeunes élèves.

Une mission pédagogique

"On s'adapte au programme scolaire du CE2, par exemple on explique comment fonctionne une plante", présente Guillaume. Les résidents, eux, se sont pris au jeu et ont transmis un cahier des charges assez précis de leurs envies. "On installe surtout des fleurs car ils réclament de la couleur", poursuit Guillaume. Sur la structure d'environ deux mètres par quatre, des modules sont adaptables à tous les résidents et leurs éventuels problèmes de mobilité.

Les cinq étudiants, eux, s'impliquent au delà de l'aspect scolaire du projet. "Nous avons organisé des ventes de nourriture à l'école pour financer l'achat du matériel, car nous n'avons pas le droit de nous auto-financer", explique Trésor. La structure devrait être terminée au mois de mai grâce à "un travail qui est assez gratifiant. C'est le cas quand on aime ce que l'on fait".

