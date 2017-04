L'Agenda en Normandie : jeudi 20 avril

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Olifan est en concert au Cinéma le Basselin de Vire dans le cadre du festival jeune public jour de fête. 10 ans de carrière pour Olifan, plus de 300 concerts, et surtout un 4e album! la Bande originale du nouveau spectacle: "Myster D@rius?" sortie fin 2016. Un bon moment en perspective en famille avec les enfants. Pour plus d'infos rendez-vous sur la page Facebook Cinéma Vire.

Sensations, vibrations, loopings, sont au rendez-vous chaque année pendant trois semaines à la période de pâques, sur le parking de la plage verte de Cherbourg Octeville. Retrouvez vos attractions préférées comme le Booster, Super Polyp, Mega Extrem ou encore Miami Surf et le Palais du Rire.

CALVADOS

Ce samedi 22 avril 2017, le stade Malherbe de Caen reçoit Nantes pour le compte de la 34e journée du championnat de ligue 1. Billetterie et renseignements sur: smcaen.fr. Caen est actuellement 16e au classement, Nantes 8e. Une rencontre à suivre également en direct et en intégralité sur Tendance Ouest dès 19h45.

Gentleman's Dub Club enflamme les scènes européennes depuis la formation du groupe à Leeds en 2006. Ils ont acquis la réputation d'être l'un des groupes de dub les plus énergiques de la scène anglaise. The Big Smoke est le deuxième album du groupe après leur premier essai FOURtyFOUR en 2013 et les deux EPs Members Only et Open Your Eyes, retrouvez le groupe sur la scène du Big Band Café à Hérouville st Clair ce jeudi 20 avril 2017 à partir de 20h. Plus d'infos sur bigbandcafe.com.

ORNE

Samedi 22 avril 2017, le Rotary Club de Camembert organise une randonnée au profit de la recherche Alzheimer. Départ de la mairie de Camembert à 9h30 pour un parcours de 11km. Inscription sur place dès 9h. Participation: 5€/personne. Chacun doit apporter son pique-nique. Plusieurs clubs de marche sont annoncés pour cette oeuvre, corps médical en tête.

Avec le livret rando jeu pour une balade autoguidée, parcourez les rues de Bellême et de La Perrière, Petites Cités de Caractère, et répondez aux énigmes et questions. À la fin du jeu, rendez-vous dans les locaux de la Maison du Tourisme, car une petite gourmandise vous attend. Le jeu est vendu à la Maison du Tourisme de Bellême et de La Perrière ou à télécharger gratuitement sur le site Internet. Où trouver les réponses? Elles sont dans les locaux de la Maison du Tourisme ou sur borne interactive, consultable depuis l'extérieur 24h/24h et 7j/7j.