À Rouen, le Kinderana a fait le plein de supporters pour la Coupe Davis.

À Rouen (Seine-Maritime), les billets pour la Coupe Davis se sont vendus comme des petits pains. Pas de doute, les supporters étaient au rendez-vous même si l'affiche de ce France - Grande-Bretagne était moins imposante qu'annoncé.

Le soleil de plomb de ce début du mois d'avril n'aura pas empêché les fans de tennis de se rendre au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017. Grosse ambiance ce samedi 8 avril 2017 après-midi autour du terrain en terre battue où se jouait le double des quarts de finale de la Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et la France.

Pas de regret sur l'affiche

Français comme Britanniques, les supporters ont encouragé leurs joueurs avec une énergie débordante. "Franchement, aucun regret d'avoir traversé la France pour voir ce match!, s'exclame Hélène, venue tout droit de Marseille. Le score est hyper serré, les échanges sont très disputés, c'est vraiment un super match!"

Aucun regret non plus donc sur l'affiche qui aurait pu décevoir les fans de tennis, en l'absence des favoris des deux côtés. "On passe un super moment, les joueurs sont excellents. Et en plus, quel suspens!" Après plus de trois heures de jeu, le score a finalement baculé en faveur de la France. De quoi déchaîner les spectateurs des deux nationalités, qui s'en sont donnés à coeur joie !

