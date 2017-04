Tendance Sports : Caen sombre en L1, le CBC en pro B, et le super G en vedette...

Ce dimanche 9 avril 2017, votre émission Tendance Sports est revenue sur deux points: la chute inexorable du SM Caen (football) et la flamboyante montée du Caen BC (basket), la préparation du combat de Maxime Beaussire (boxe), la victoire des bleus en Coupe Davis à Rouen, ou encore sur le Super G en Cotentin. A réécouter sans modération.

FOOTBALL.

Ligue 1: Le SM Caen va de plus en plus mal en Ligue 1. La défaite face à Montpellier samedi soir plonge les normands à un petit point de la zone rouge.

Normandie: Retrouvez tous les résultats de la Ligue 2 à la DHR ainsi qu'un retour sur Avranches-PSG en quarts de finale de la Coupe de France, avec Damien Ott et Gilbert Guérin.

BASKET.





Ce fut la grande actu du week-end, le Caen BC Monte en Pro B. Hervé Coudray était en direct avec nous ce dimanche soir 9 avril pour partager sa joie.

RÉSULTATS MULTISPORTS.

TENNIS.

Coupe Davis: À Rouen, l'Equipe de France s'est brillamment qualifié en battant l'Angleterre 4 à 1. Aurélien Delavaud a rencontré un Lucas Pouille fier de la qualification.

BOXE.

Ce samedi 15 avril, Maxime Beaussire défiera Zakaria Attou au Centre International de Deauville, pour le compte de la ceinture européenne. Le boxeur normand nous a présenté ce combat.

CYCLISME.

Pendant tout le week-end, le département de la Manche a vécu au rythme du vélo et du Super G en Cotentin. Samedi, à Portbail c'est Clément Orceau (Vendée U) qui s'est imposé dans la Gainsbarre et dimanche c'est Nicolas Prodhomme qui a remporté la 20e Gislard. Retrouvez, depuis Saint-Sauveur-Lendelin les interviews du vainqueur du jour, de Cédric Delaplace (TBC) et de l'organisateur André Quentin.

