L'Agenda en Normandie : mercredi 19 avril

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce mercredi 19 avril 2017, Le Centre social de Brécey organise une chasse aux oeufs ouverte à tous les enfants de 14h à 16h30 sur la plaine équestre et le camping de Brécey. Rendez-vous à l'Espace Pierre Aguiton. Plus d'infos au 02 33 48 09 11

Pendant les vacances de Pâques et jusqu'au 1er mai, vos enfants peuvent visiter la Cité de la Mer de Cherbourg tout en s'amusant! Un livret de jeux spécial vacances est remis aux jeunes visiteurs garni de questions et activités à faire en famille. Il permet d'obtenir le diplôme du petit aventurier à la fin de la visite Remis gratuitement en billetterie - 1 livret par enfant. Stylos non fournis. Des crayons sont disponibles à partir de 1€ à la boutique dès 11h.

CALVADOS

L'association st Cyr Cyclo organise une randonnée ouverte à tous au départ de st Cyr du Ronseray ce dimanche 23 avril 2017. Accessible aux amateurs de vélo route, de VTT mais également de marche, vous aurez le choix entre 35/65km (route), 12,25,32km (VTT) ou 10km (pédestre). Casque obligatoire.

Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017, Vire Avenir vous donne rendez-vous pour un nouveau salon du véhicule neuf et occasion Place du champ de foire. C'est une exposition de véhicules neufs et occasions, auto, camping-car, quad, vélo, voitures électriques, utilitaires, voitures d'exceptions, voitures sans permis… démonstrations et baptêmes d'hoverboard (un hoverboard à gagner) animations et jeux gonflables, restauration sur place, entrée et parking gratuit. Renseignements sur la page Facebook vire avenir ou au 02.31.68.85.00

ORNE

Jusqu'à ce jeudi 20 avril 2017 assistez à un concours de sauts d'obstacles organisé par le haras national du Pin et proposé aux carrières des Grands Champs situées à l'Est du Haras. Ce Concours est réservé aux jeunes chevaux mais accessible à tous publics gratuitement. Découvrez des sportifs de haut niveau, les champions de demain. Restauration sur place pour cette sortie seul ou en famille.

Les Ateliers ChaPo ouvrent leur porte à La Lande-de-Goult ce dimanche 23 avril 2017. Rendez-vous à la Maison du Parc pour des démonstrations de tous travaux d'aiguille: broderie, dentelle, tricot… Participez également avec l'aide de Charlène à leur grand ouvrage collectif de Tricot Graffiti. La fanfare "les Démineurs" fera voler bobines et fuseaux! Réservation conseillée au 02 33 81 13 33.