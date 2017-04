Caen : les arbres un patrimoine à préserver

Critiquée par l'opposition lors du dernier conseil municipal, le 3 avril 2017, la ville de Caen (Calvados) a tenu à faire un point sur le patrimoine arboré de la commune et sa préservation. Il lui était reproché les trop nombreux abattages dus aux différents travaux.

40 841, c'est le nombre d'arbres, hors forêt, que Caen (Calvados) compte sur son territoire. Un nombre en augmentation par rapport à 2009 (35 535). Critiquée par l'opposition lors du dernier Conseil municipal du lundi 3 avril 2017 au sujet de l'abattage de nombreux arbres dans le centre Caen, la Ville a tenu à faire un point et à rassurer les habitants: le patrimoine arboré de la commune est une priorité, comme l'explique Nicolas Joyau, maire adjoint chargé de l'environnement, du développement durable et de l'énergie.

Lorsqu'un arbre est abattu en ville, un autre est replanté. "Pas forcément tout de suite, pas forcément au même endroit mais il est remplacé", précise Nicolas Joyau. Avec les nombreux travaux de voiries et d'aménagement du centre-ville, de nombreux arbres ont été abattus. "Avec les travaux pour le tramway, 104 arbres ont été abattus mais 178 vont être replantés". Il en est allé de même entre 2014 et 2016, au moment des grands travaux pour les Rives de l'Orne, la Presqu'île et le Parc Expo: 523 arbres ont été replantés pour 88 abattages.

Des arbres abattus mais remplacés

"On est obligé d'abattre des arbres lorsqu'ils sont porteurs de maladies, comme ça arrive souvent pour le marronnier ou lorsqu'ils représentent une gêne pour la sécurité". C'est le cas pour les arbres des rues Gringoire et Formigny de Caen où 63 arbres ont été enlevés en janvier dernier, "leurs racines s'enroulaient autour des réseaux de canalisation et de gaz". En septembre, après les travaux de terrassement et de canalisation, 84 arbres seront replantés.

Selon l'UNEP, l'union nationale des entreprises du paysage, la ville de Caen est la cinquième ville de France la plus arborée.