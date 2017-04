A Caen, le Big Band Café : les bénévoles ont leur soirée !

Les bénévoles du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) tiennent le haut de l'affiche le jeudi 13 avril 2017. Trois groupes, une soirée et une équipe plus que soudée, tels sont les ingrédients de cette initiative inédite.

C'est une idée originale qui a essaimé en réunion : "on a évoqué l'idée d'organiser un concert, tout le monde était hyper partant", présente Fabrice Touyon, bénévole depuis 2010 au Big Band Café. "On" ce sont tous les bénévoles de la salle hérouvillaise qui ont décidé de se donner carte blanche le temps d'une soirée.

Des bénévoles motivés en embuscade

"L'idée, c'est d'abord de se faire plaisir, explique Fabrice Touyon. Et aussi de se confronter aux réalités du métier." Les bénévoles ont en effet préparé de A à Z cette soirée : une fois l'aval du directeur du Big Band Café donné, ils se sont tous répartis les tâches, "chacun a mis du sien, a fait selon ses affinités", avance Fabrice Touyon. "Le plus dur a été de choisir les groupes, on est quand même plus d'une dizaine avec des goûts différents, même si on aime tous le rock !" Le choix s'est finalement porté sur 3 noms: Datcha mandala, venu de Bordeaux, Eternal Youth et The Goaties que les Caennais connaissent bien. "A la base, faire un plateau régional, c'était ça l'idée. On sait que ce sont des groupes qui ramènent du monde... Et c'est vrai que l'on a une scène foisonnante !"

Le nom de la soirée "Les bénévoles en embuscade" est un clin d'oeil à la belle énergie collective de l'équipe mais aussi au célèbre cocktail caennais qui sera proposé au bar pour l'occasion !

Jeudi 13 avril à 20h au Big Band Café. Tarif: 5€. Tél. 02 31 47 96 13

