Pâques sous le signe du "vivre ensemble" dans le Calvados

Dimanche 16 avril 2017, les chrétiens célèbrent Pâques. L'occasion pour Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux (Calvados), d'envoyer un message de paix pour améliorer "le vivre ensemble".

Temps fort pour les Chrétiens, Pâques se prête à la réflexion. Ce dimanche 16 avril 2017 ne déroge pas à la règle. Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux (Calvados) pose la sienne sur le vivre ensemble, "dans notre société où l'individu est devenu roi".

"La violence n'est jamais le dernier mot de l'histoire"

"Aimez-vous les uns les autres", dit Jésus. Il n'a pas dit : "Aimez-vous les uns les uns" à savoir ceux qui me ressemblent et pensent comme moi", évoque l'homme d'église qui puise dans la Bible des inspirations. "L'enfer c'est l'absence des autres, c'est l'enfermement. Pour les chrétiens, la croix relie le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest et même la terre et le ciel. Ce qui était symbole de haine et de violence, châtiment des esclaves dans l'Empire romain, le Christ en a fait une croix d'amour. Quand l'être humain veut vivre cette communion dans la différence, il est invité à ouvrir ses bras et à devenir une croix. A Pâques, les chrétiens proclament que la violence n'est jamais le dernier mot de l'histoire et que l'amour et le pardon sont plus forts que la haine." Une réflexion qui peut être portée par chacun.

