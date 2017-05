Habitat. Les verrières à la fois lumineuses et esthétiques

Abattre les cloisons et mettre des verrières à la place est la tendance du moment. Une idée lumineuse pour agrandir les pièces de vie et laisser entrer la lumière !

Agrandir une pièce ou lui donner du cachet sans pour autant l'assombrir, voilà la mission principale d'une verrière. Charlotte Brochard, responsable de l'agence Divinox de Troarn (Calvados), constate une légère augmentation des demandes depuis quelques mois. "C'est à la fois un choix esthétique et pratique. Les gens veulent avoir le plus de lumière possible".

Avant de faire poser une verrière, il faut tout d'abord trouver le bon endroit dans son appartement ou maison. "Il n'y a pas de contre-indication. On peut mettre une verrière dans un studio pour séparer la kitchenette du coin nuit. Ça permet de délimiter des pièces tout en laissant passer la lumière", explique Charlotte Brochard.

Avec les verrières, finies les cloisons

Parmi les endroits pour installer une verrière, on trouve les entrées de maison, "les longs couloirs notamment qui du coup apportent de la lumière dans la pièce de vie". On peut également installer des verrières entre la cuisine et la salle-à-manger, "ça permet de filtrer les odeurs de cuisine et le bruit tout en ayant une ouverture sur la pièce de vie". La pose est également possible dans le dressing ou la salle-de-bain. "Dans cette dernière pièce, en général on ne pose pas de verre clair mais plutôt soit du miroir soit du verre opaque. Quoi qu'il en soit ça agrandit la pièce". Enfin pour profiter un maximum de la lumière, les toitures de maison peuvent se parer de puits de lumière. "Même quand il ne fait pas très beau, ça reste agréable".

Une question de style

Les verrières extérieures sont, elles, plus tournées vers le style. "De fait comme elles sont à l'extérieur, elles font entrer la lumière". Elles vont donc plutôt servir à délimiter une terrasse, dans le cadre d'une véranda ou alors elles vont remplacer une baie vitrée. "Nous sommes dans un style plus fin, plus atelier, qu'une simple porte-fenêtre ou baie vitrée", conclut Charlotte Brochard.