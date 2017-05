Habitat. Les astuces pour aménager son petit intérieur pour profiter de la lumière

Il n'y a que les grandes maisons qui ont le droit d'avoir de la lumière. Les petites surfaces peuvent aussi profiter de la lumière du jour.

Il est souvent bien difficile d'agencer et d'aménager un studio ou petit appartement pour optimiser l'entrée de la lumière du jour. Nicolas Guérin, architecte d'intérieur à Caen (Calvados), nous livre quelques astuces.

"Dans tous les appartements, petits ou grands, on trouve des fenêtres. Il faut ensuite ne pas trop les couvrir". Les rideaux, les voilages occultent la lumière. Mais certains ne veulent pas vivre à la vue de tous, alors Nicolas Guérin, préconise d'utiliser des tissus légers et des couleurs claires. "Ça vaut aussi pour la couleur des murs et des sols", ajoute-t-il. Ainsi le blanc, l'écru, le gris clair et les couleurs pastel reflètent mieux la lumière.

Des rangements intégrés pour éviter de trop meubler

Au niveau de l'ameublement, Nicolas Guérin recommande de ne pas trop charger les pièces. "On n'aménage pas un 200 m2 comme un 20 m2". Les meubles trop imposants rétrécissent une pièce et encombrent le passage de la lumière. "Ces dernières années, les gens pensent plus aux rangements intégrés. On fait souvent des mètres linéaires de rangement", avec bien sûr des teintes claires, des portes invisibles qui laissent entrer la luminosité.

Enfin pour ceux qui n'ont toujours pas assez de clarté dans leur espace de vie, il existe toujours la lumière artificielle avec notamment les ampoules LED qui sont plus écologiques et qui diffusent de la lumière blanche, plus proche de la lumière du jour.