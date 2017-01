Ligue 1: PSG et Monaco bêtes affamées, OL et OM bêtes blessées

Le Paris SG et Monaco doivent profiter de matches contre des mal classés (Nantes et Lorient) ce week-end pour préparer leur duel au Parc des Princes la semaine suivante, alors qu'un choc crucial oppose Lyon à Marseille, après leurs défaites de la précédente journée.

Cet OL-OM prend un attrait tout particulier avec l'arrivée des nouvelles recrues: Morgan Sanson côté Marseille et Memphis Depay à Lyon.

. PSG et Monaco: tour de chauffe

Le PSG et Monaco le savent parfaitement. Le vrai rendez-vous de ce mois de janvier, c'est le 29 au Parc des Princes. Un choc qui a des allures de tournant de la saison. Mais en attendant, l'erreur est interdite, surtout face à des adversaires nettement inférieurs sur le papier.

Samedi (17h00), les Parisiens se rendent à Nantes (11e), un club sur une dynamique positive depuis l'arrivée du nouveau coach Sergio Conceiçao. L'entraîneur du PSG, Unai Emery, a d'ailleurs loué le nouvel état d'esprit des Canaris.1

Pour les affronter, le Basque sera privé du gardien Alphonse Areola, gêné par une douleur au cou et du latéral Layvin Kurzawa, fiévreux. Quant à Javier Pastore, sa situation est toujours aussi inquiétante. Le milieu argentin n'a plus joué depuis le 19 novembre et doit encore "s'entraîner quelques semaines avec le groupe pour être bien physiquement", a décrit Emery.

A trois points de Monaco, le PSG doit assurer avant le duel tant attendu contre l'ASM. Les Monégasques reçoivent Lorient (19e) dimanche à 15 heures. Ils sont en position de force après leur solide victoire à Marseille (4-1).

. OL-OM: nouveau souffle ?

L'OM a donc besoin de relancer la machine. Tout comme Lyon, après sa défaite à Caen 3-2. Pour rendre leur affrontement plus savoureux, les deux Olympiques viennent d'animer le mercato hivernal. En provenance de Montpellier, Morgan Sanson, 22 ans, est arrivé à Marseille pour 12 millions d'euros. L'international néerlandais Memphis Depay (22 ans lui aussi), qui évoluait à Manchester United, est officiellement lyonnais depuis vendredi, contre une indemnité de 16 millions d'euros, plus six millions de bonus éventuels.

"C'est un mercato plutôt intelligent des deux côtés. Sportivement c'est intéressant", se réjouit d'avance un ancien de l'OL et de l'OM Steve Marlet. "Sanson, c'est une très bonne idée. C'est dans les budgets marseillais et puis c'est un super joueur qui va apporter une touche technique au milieu du terrain même si il y a aussi des besoins derrière, notamment sur les côtés", confie à l'AFP l'actuel directeur sportif du Red Star, en Ligue 2.

Ces deux recrues vont-elles fouler la pelouse dès dimanche?

. Derby breton

Cette 21e journée de Ligue 1 est aussi marquée par le derby breton Guingamp-Rennes samedi (20h00). "On les connaît bien et inversement", a souligné l'entraîneur rennais Christian Gourcuff. Sur le banc d'en face, il aura affaire à Antoine Kombouaré avec qui les relations ont parfois été fraiches.

Mais Gourcuff a loué le parcours sans faute de son homologue depuis qu'il est à Guingamp. Les Guingampais sont 5e avec 30 points. Ils devancent de deux unités leurs voisins bretons, en 7e position.

Vendredi

Bastia - Nice 1-1

Samedi

(17h00) Nantes - Paris SG

(20h00) Bordeaux - Toulouse

Caen - Nancy

Dijon - Lille

Guingamp - Rennes

Metz - Montpellier

Dimanche

(15h00) Monaco - Lorient

(17h00) Saint-Etienne - Angers

(21h00) Lyon - Marseille

