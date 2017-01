Handball (Vik Hand's Cup) : Tremblay (Proligue) l'emporte devant Cesson-Rennes (Starligue), la JS Cherbourg fait belle figure. 

Le 21 janvier 2017 à 10:13 Par : Sylvain Letouzé

Après deux jours et quatre matchs de bonne facture ce jeudi 19 et ce vendredi 20 janvier 2017, c'est finalement Tremblay le leader de Proligue qui a remporté la 3e Vik Hand's Cup, disputée à Chantereyne. Les locaux de la JS Cherbourg terminent 3e et ont offert quelques gages de qualité.