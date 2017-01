Basket (Nationale 1) : Le Caen BC frappe un grand coup en faisant tomber le leader de Souffelweyersheim (77-73) ! 

Une semaine après avoir atomisé un candidat au maintien, le Caen Basket Calvados a confirmé son excellente forme du moment en dominant un prétendant à la Pro B, leader de Nationale 1 avant la rencontre. Devant quasiment d'un bout à l'autre des débats, les Caennais ont fourni une prestation extrêmement solide.

Le film du match :

10e : 24-22

Après une bonne entame caennaise, Souffelweyersheim a équilibré les débats en s'appuyant sur un bon pourcentage d'adresse. Dans un match nerveux et engagé, où les fautes techniques tombent déjà des deux côtés, les deux équipes se rendent coup pour coup. Au propre comme au figuré.

20e : 44-37

Après un premier quart offensif, les défenses règlent la mire dans le suivant et privent l'une ou l'autre des formations d'un avantage significatif. Souffelweyersheim reste aux trousses de caennais néanmoins bien présents dans le match, à l'image de leur pivot Moustapha Diarra. Le bon finish local permet aux Cébécistes de rentrer au vestiaire avec sept points d'avance.

30e : 62-52

Cette fois, Caen parvient à créer un réel écart en déployant toute sa panoplie dans le jeu et dans la conquête. Devant des Alsaciens frustrés par la tournure des événements et en manque de réussite, les Normands ont compté jusqu'à 18 points d'avance. De quoi plier le match ? Pas tout à fait…

40e : 77-73

On pensait l'affaire entendue, que nenni ! Revenu à dix points à l'aube du dernier quart-temps, Souffelweyersheim poursuit son opération remontée au point de ne plus compter que deux petits points de retard. Caen plie mais ne rompt pas. Sa parfaite gestion des dernières minutes lui permet de préserver un avantage, à défaut de récupérer le point average du match aller.

L'homme du match :

Il est d'une régularité métronomique et d'un apport toujours conséquent. BJ Monteiro s'est de nouveau distingué contre Souffel avec 18 points, 6 passes décisives et 4 rebonds. Non seulement l'Américain apporte énormément sur le plan offensif, mais il est en plus souvent décisif dans les moments chauds. Sa préparation ratée et inquiétante est déjà très loin !

La décla' :

Hervé Coudray (entraîneur du CBC) : " La victoire est belle. On ne gagne jamais facilement contre les équipes du haut de tableau. On aurait pu, à un moment, espérer reprendre le goal average. La victoire suffit à notre bonheur ce soir. On a pris de la confiance et on engendre de la sérénité. C'est intéressant. "

La fiche :

Caen : Chelle 10 pts, Cape, Pope 3, Gordon 18, Diarra 14, Monteiro 18, Sinica 3, Cornely 11, Eddy Djedje, B. Coudray NJP. Entraîneur : H. Coudray

Souffelweyersheim : Minet 1, Delmas, Staniulis 16, Correia 21, Ateba 7, Harris 4, Mendy 5, Kayembe 13, El Ghazi 6. Entraîneur : S. Eberlin

