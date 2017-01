Orange : l'état des lieux de la fibre à Caen

L'opérateur Orange s'y était engagé, "fin 2016, Caen sera l'une des 9 premières villes françaises 100 % fibre". En ce début d'année 2017, les installations dans la communauté urbaine sont en plein développement.

Caen (Calvados) n'est finalement pas 100 % Fibre en ce début 2017. Une zone dans le sud de la Ville et de nombreuses communes de Caen la mer ne sont pas encore éligibles.

Si l'opération de raccordement de l'ensemble des immeubles et logements devait se terminer fin 2016, une large zone dans le sud de Caen n'est pas encore éligible, d'après la carte. Un retard dans le déploiement prévu par Orange qui ne remet pas en cause à l'heure actuelle, la date de fin des travaux de raccordement dans l'ensemble des communes de Caen la mer, d'ici 2020. C'est à cet opérateur que Caen la mer avait confié la mise en place du réseau dont le chantier a démarré en 2011. Il est à noter que les communes ayant rejoint Caen la mer à partir de 2013 dépendront de l'accord passé entre le conseil départemental du Calvados et la société Tutor qui se charge du déploiement de la fibre dans le Calvados, hors Caen la mer. Si Caen est aujourd'hui presque totalement éligible à la fibre, certaines communes comme Bretteville-sur-Odon, Carpiquet et Ifs devront attendre.

Un chantier de longue haleine

Marc Maouche, directeur régional d'Orange pour la Normandie précise: "on suit le parcours des câbles de transport pour éviter de creuser des trous. Ensuite, on avance en coquille d'escargot en partant de Caen. Nous ne voulions pas traiter une ville après l'autre mais plutôt plusieurs communes à la fois." Si l'opérateur est en charge du déploiement de la fibre optique à Caen la Mer, les réseaux sont accessibles à tous les fournisseurs d'accès internet. En pleine réorganisation, la nouvelle communauté urbaine de Caen la Mer n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Caen faisait partie des neuf villes pilotes d'Orange devant être entièrement fibrées fin 2016.

