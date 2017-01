Grande souscription publique au Musée des Beaux-Arts de Caen

C'est une première pour le musée des Beaux-Arts de Caen : l'institution a en effet lancé en janvier 2017 une souscription publique pour l'achat d'un tableau datant du 17e siècle, "Saint François et l'ange", du flamand Gérard Seghers. Rencontre avec Emmanuelle Delapierre, directrice du musée des Beaux-Arts de Caen.

La salle des Flamands du musée des Beaux-Arts pourra bientôt s'enorgueillir d'un nouveau trésor : le tableau "Saint François et l'ange" fait en effet l'objet d'une souscription publique par l'institution en vue de son acquisition. Le coût s'élève à 250 000€ : "le prix se justifie par la rareté de l'oeuvre", explique Emmanuelle Delapierre, directrice du musée des Beaux-arts de Caen. Près de 92% de la somme a déjà été rassemblée par les collectivités publiques et la Société des Amis du musée. Il reste 20 000€ à réunir avant le 31 mars 2017.

Faire adhérer le public

Deux objectifs sont visés par cette acquisition : "enrichir la salle de l'école flamande et faire écho à d'autres tableaux du musée avec le thème de la vanité", expose la directrice. L'idée de faire appel au don du public s'inscrit dans une perspective de re-dynamisation du lien entre musée et public : "On a voulu lancer un élan participatif, avance Emmanuelle Delapierre. La souscription est aussi ouverte aux entreprises mais, au lieu d'aller chercher un grand mécène qui aurait donné les 20 000€, on a préféré demander collectivement une petite contribution." Cette initiative révèle une volonté d'inclure activement le public dans l'espace "musée" : "la collection des musées appartient à tout le monde [...]. Il faut militer pour montrer que la collection d'un musée est un matériau malléable, vivant."

Un tableau exceptionnel

Daté de 1619, le tableau impressionne par l'harmonie qu'il dégage : "il y a une grande présence physique dans ce tableau, commente Emmanuelle Delapierre. C'est un tableau puissant et très spirituel dans son sujet, Saint François en extase et un ange musicien qui vient le consoler. C'est une oeuvre sur la consolation." Le peintre, Gérard Seghers, est le "rival de Rubens à Anvers, explique la directrice. Il est influencé par la peinture du Caravage avec le jeu du clair-obscur, la manière dont l'ombre vient marquer le relief des visages."

Resté inédit sur le marché de l'art jusqu'en 2016, le tableau est rare car "on garde peu de tableau de Seghers avant 1620", avance Emmanuelle Delapierre. Actuellement prêté par la galerie parisienne Vittet, il est visible dans la salle dédiée à l'Ecole flamande du Musée des Beaux-Arts.

Pour participer aux dons en ligne : https://www.culture-time.com/fr/projet/mba-caen

Une urne est également accessible à l'entrée du musée pour déposer un chèque à l'ordre de Commeon. Pour plus de renseignements sur les déductions fiscales et les contreparties, rendez-vous sur le site du musée des Beaux-Arts http://mba.caen.fr/ ou bien sur celui du mécénat participatif Commeon https://www.culture-time.com/fr/projet/mba-caen

