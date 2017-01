Calvados : Les Républicains et l'UDI présentent leurs candidats aux législatives

Les Républicains et l'UDI du Calvados ont présenté vendredi 20 janvier 2017 leurs candidats communs pour les élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin 2017. Des candidatures communes pour mieux travailler ensemble.

Vendredi 20 janvier 2017, Les Républicains et l'UDI du Calvados ont présenté leurs cinq candidats (sur six circonscriptions) pour les élections législatives qui se tiendront les dimanches 11 et 18 juin 2017. S'il manque encore le dernier candidat de la 6eme circonscription (Vire - Evrecy) c'est parce que le choix entre Jean-Yves Cousin, l'ancien député-maire de Vire et Hubert Picard, le maire de Clinchamps-sur-Orne n'a pas encore été fait.

Des candidatures communes pour changer la situation du pays

Les Républicains et l'UDI ont donc décidé de proposer des candidatures communes avec "la volonté de travailler ensemble", a expliqué Jean-Léonce Dupont. "Présenter un projet commun est une nécessité pour changer la situation du pays".

Voici donc les candidats pour les cinq circonscriptions :

1ere circonscription (Caen Ouest) : Sonia de La Provôté (UDI). La présidente de l'UDI du Calvados et 1re adjointe au maire de Caen en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du renouvellement urbain, insiste bien sur son ancrage local. "Les députés doivent comprendre les tenants et aboutissants de ce qui vivent les gens, de la vraie vie locale".

2ème circonscription (Caen Est) : Aminthe Renouf (LR). Pharmacienne de 28 ans, Aminthe Renouf siège au sein de la majorité UMP du conseil municipal d'Ifs. Elle est née et a grandi dans la deuxième circonscription de Caen qu'elle connaît très bien.

3ème circonscription (Lisieux - Falaise) : Sébastien Leclerc (LR). Le maire de Livarot insiste bien sur le fait de remettre sur pied sa circonscription qui a souffert notamment au moment de la loi ALUR.

4ème circonscription (Côte fleurie - Côte de Nacre) : Nicole Ameline (LR). Sans grande surprise, la députée sortante Nicole Ameline est confirmée dans la 4e circonscription. "Il faut avoir la force d'assumer les réformes nécessaires, explique-t-elle, c'est un immense défi qui nous attend et c'est important d'être sur une ligne d'union".

5ème circonscription (Bessin et Côte de Nacre) : Cédric Nouvelot (LR). Cet industriel connaît le terrain et sait comment gérer une entreprise. "Ma force est d'apporter du pragmatisme industriel".

