Bernard Cazeneuve à Cherbourg : "je serai là où vous ne m'attendez pas"

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'est exprimé sur son avenir, à l'occasion des voeux dans son fief électoral de Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 20 janvier 2017.

Avoir un Premier ministre à ses côtés pour sa cérémonie de voeux, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Cherbourg a souvent "tiré son épingle du jeu", comme l'a répété ce vendredi 20 janvier 2017 son maire, Benoît Arrivé. L'ancien hôte de la mairie, Bernard Cazeneuve, autrefois député-maire, a donc pris part à ce rendez-vous politique qu'il n'a que rarement raté depuis son entrée au gouvernement en 2012.

"Le sens de l'État"

L'une des interrogations de la soirée était la suivante : le Premier ministre allait-il en dire plus sur son avenir politique ? Sénat ? Assemblée Nationale ? Le Parti Socialiste a en effet gelé les investitures dans la 4e circonscription de la Manche, dans l'attente du retour éventuel de l'ancien député-maire.

"Je continuerai la politique, sûrement, différemment, et dans d'autres fonctions" a indiqué Bernard Cazeneuve lors de son discours, après avoir assuré un peu plus tôt à Saint-Lô : "je ne suis candidat à rien". "Être Premier ministre, c'est croire en le sens de l'État" a cependant rappelé le Cherbourgeois, affirmant à plusieurs reprises qu'il assurerait son rôle "jusqu'à la dernière minute".

"Un après de fidélité"

"Oui, vous me verrez, mais pas là oú vous m'attendez" a poursuivit Bernard Cazeneuve. "Oui, il y aura un après... Un après de fidélité, d'activités parmi vous, qui peuvent prendre mille formes : des engagements associatifs, le bonheur de participer au développement culturel de la ville, de pouvoir me promener sur le chemin des douaniers ou les plages d'Urville et de Siouville...". Interrogé sur la clarification de sa position par rapport aux prochains scrutins, le Premier ministre a par la suite ajouté : "mes amis socialistes savent parfaitement ce que je vais faire".

