Deux Rouennais imaginent une salle de sport écoresponsable

Avec leur projet de salle de sport à énergie positive, Thomas Delattre et Nicolas Barbier représenteront Rouen et la Seine-Maritime à la finale nationale de la Social Cup, mercredi 25 janvier 2017 à Paris. La particularité de ce concours ? C'est que le public choisit le vainqueur en votant sur Twitter.

Thomas Delattre et Nicolas Barbier ont tout juste leur diplôme d'ingénieur en poche. Pourtant, depuis un an déjà, les deux Rouennais (Seine-Maritime) s'investissent à fond dans La salle verte, leur projet de salle de sport à énergie positive. Après plusieurs concours dédiés aux jeunes entrepreneurs et une demi-finale régionale remportée haut la main, ils s'apprêtent à disputer la finale nationale de la Social Cup ce mercredi 25 janvier 2017 à Paris.

Une salle de sport à énergie positive

Ce projet, Thomas y pense depuis longtemps. Quand il en a parlé à Nicolas, son camarade du CESI de Mont-Saint-Aignan, celui-ci a tout de suite adhéré. Depuis trois mois, les deux jeunes hommes planchent sur le développement de leur idée et sur un business plan.

Grâce à ce concours, ils espèrent obtenir des fonds pour développer un prototype de machine de sport récupérant l'énergie produite par les mouvements. "L'objectif, dans l'idéal, serait de revendre un surplus d'électricité par rapport à la consommation de la salle. Mais pour être sûr que c'est possible, il nous faut un prototype", confie Thomas.

Vote du public

À Paris, La salle verte sera en concurrence avec onze autres projets dans un "concours de pitch". Chacun aura une minute pour vendre le mieux possible son idée et récolter les votes du public. "C'est le public qui vote, soit dans la salle soit sur Twitter entre 12h et 18h", précise Thomas.

Pour que le vote soit comptabilisé, il faut utiliser une phrase et des hashtags précis: "Je vote pour #LaSalleVerte à la finale de #LaSocialCup! #Rouen". Mais il est possible de les soutenir dès maintenant en suivant ce lien et en cliquant sur "support with Twitter".

Devenez sportif responsable en soutenant @la_salle_verte à #LaSocialCup en cliquant sur "Support with Twitter"

Lien https://t.co/mWpNQZyh23 https://t.co/r2Y7GTxABs — La Salle Verte (@la_salle_verte) 16 janvier 2017

3 000 € à la clé

Le grand gagnant recevra une dotation de 3 000 € à ajouter à une future campagne de financement participatif. Pour remporter ce gros lot, Thomas et Nicolas devront convaincre que La salle verte est plus intéressante que des chaussures vegan ou des planches de surf biologiques.

A LIRE AUSSI.

En Normandie, les idées fusent au Startup Weekend

Prix Créactifs à Rouen: les jeunes entrepreneurs ont de l'idée