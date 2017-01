Taboo (Black Eyed Peas) chante contre le cancer

Taboo, du groupe The Black Eyed Peas, a eu un cancer, dont il a guéri. Il a fait une chanson qui parle de son combat contre la maladie et dont les bénéfices iront à la "American Cancer Society".

Taboo fait partie du groupe Black Eyed Peas, qui s'est reformé durant l'été 2016. Il a été touché par un cancer des testicules en 2014, assez fulgurant. Heureusement pour lui, il a réussi à s'en sortir, même si le traitement fut violent.

Il a choisi d'écrire une chanson qui parle du combat des malades contre le cancer et qui se veut un hymne de soutien. Elle s'appelle "The fight" (le combat).Les bénéfices récoltés iront à la "American Cancer Society", qui lutte contre le cancer. Voici le clip, suivi des paroles de cette chanson pleine d'optimisme:

[Verse 1]

Hello world I see more clear now

Imma take you home with no fear now

Troubles have brought me down

And it's not gonna happen now

Cause I'm a warrior

I'm a chamipon

I'm a fighter

I'm not givin' in

So bring it all we ready for the fight

And Imma survive this right

Everything gon' be alright

Everything gon' be alright

(Say)

Everything gon' be alright

Everything gon' be alright

(Say)

[Pre-Chorus]

There's so much ___? why don't we feel it

(can we feel it now)

There's so much pain oh can we heal it

(can we heal it now)

The fight is never out alone

We're all in this together

One love, one love, all you need is love

Give a little love

(give a little love)

[Chorus]

What if you were told that today

Was the last day of your life

Did you live it right

Love is a gift you give away

And it re ignites

Don't wait, don't let it pass you by

(don't let it pass you by)

[Verse 2]

We feel awake

Time is short so celebrate

See the beauty of everyday

Feel the moment that we create

Find the love in the empty space

Life's a gift so let's give thanks

Appreciate, just don't wait

(just don't wait c'mon)

(just don't wait c'mon)

(don't let it pass you by)

[Pre-Chorus]

There's so much ___? why don't we feel it

(can we feel it now)

There's so much pain oh can we heal it

(can we heal it now)

The fight is never out alone

We're all in this together

One love, one love, all you need is love

Give a little love

(give a little love)

[Chorus]

What if you were told that today

Was the last day of your life

Did you live it right

Love is a gift you give away

And it re ignites

Don't wait, don't let it pass you by

(don't let it pass you by)

(don't let it pass you by)

[Bridge]

Instrumental

[Chorus]

What if you were told that today

Was the last day of your life

Did you live it right

Love is a gift you give away

And it re ignites

Don't wait, don't let it pass you by

(don't let it pass you by)

(it's gonna be alright)

What if you were told that today

Was the last day of your life

Did you live it right

Love is a gift you give away

And you reignite

(it will be alright)

Don't wait, don't let it pass you by

(don't let it pass you by)

(it's gonna be alright)

_____________________________________________________________________________

[Couplet 1]

Bonjour tout le monde, je vois plus clair maintenant

Je vous emmène à la maison sans peur maintenant

Les ennuis m'ont fait tomber

Mais ça n'arrivera pas maintenant

Parce que je suis un guerrier

Je suis un champion

Je suis un combattant

Je n'abandonne pas

Donc, allons-y, nous sommes prêts pour la lutte

Et je vais survivre à ça

Tout ira bien

Tout ira bien

(Dis-le)

Tout ira bien

Tout ira bien

(Dis-le)

[Pré-Chorus]

Il y a tellement de ___? Pourquoi ne pas le sentir

(Pouvons-nous le sentir maintenant)

Il y a tellement de douleur oh pouvons-nous la guérir

(Pouvons-nous la guérir maintenant)

Le combat ne s'arrête jamais quand on est tout seul

Nous sommes tous dans le même bateau

Un amour, un amour, tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour

Donne un peu d'amour

(donne un peu d'amour)

[Refrain]

Que faire si on vous a dit qu'aujourd'hui

Est le dernier jour de votre vie?

Avez-vous bien vécu?

L'amour est un cadeau que vous donnez

Et il s'enflamme

N'attendez pas,ne le laissez pas vous échapper

(ne le laissez pas vous échapper)

[Couplet 2]

Nous nous sentons en vie

Le temps est court donc célébrez

Voyez la beauté de chaque jour

Sentez l'intensité que nous créons

Trouvez l'amour dans les endroits où il l'a déserté

La vie est un cadeau alors rendons grâce

Appréciez, n'attendez pas

(Allez, n'attendez pas)

(Allez, n'attendez pas)

(ne le laissez pas vous échapper)

[Pré-refrain]

Il y a tellement de ___? Pourquoi ne pas le sentir

(Pouvons-nous le sentir maintenant)

Il y a tellement de douleur oh pouvons-nous la guérir

(Pouvons-nous le guérir maintenant)

Le combat ne s'arrête jamais quand on est tout seul

Nous sommes tous dans le même bateau

Un amour, un amour, tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour

Donne un peu d'amour

(donne un peu d'amour)

[Refrain]

Que faire si on vous a dit qu'aujourd'hui

Est le dernier jour de votre vie?

Avez-vous bien vécu?

L'amour est un cadeau que vous donnez

Et il s'enflamme

N'attendez pas,ne le laissez pas vous échapper

( ne le laissez pas vous échapper)

[Pont]

Instrumental

[Refrain]

Que faire si on vous a dit qu'aujourd'hui

Est le dernier jour de votre vie?

Avez-vous bien vécu?

L'amour est un cadeau que vous donnez

Et il s'enflamme

N'attendez pas, ne le laissez pas vous échapper

(ne le laissez pas vous échapper)

(ça va bien se passer)

Que faire si on vous a dit qu'aujourd'hui

Étst le dernier jour de votre vie?

Avez-vous bien vécu?

L'amour est un cadeau que vous donnez

Et vous redémarrez

(ça ira)

N'attendez pas, ne le laissez pas vous échapper

(ne le laissez pas vous échapper)

(ça va bien se passer)