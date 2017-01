Hockey-sur-glace (Ligue Magnus) : Ce soir derby pour Rouen à Amiens ! 

Ce vendredi 20 janvier 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) disputent la 35ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus au Coliseum d'Amiens face aux Gothiques. Le match débutera à 20h.

C'est un nouveau derby entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Gothiques D'Amiens qui aura lieu vendredi 20 janvier 2017 au Coliseum d'Amiens pour le compte de la 35e journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

Deux séries opposées

Toujours sur leur série de victoires qui montent maintenant à sept, les Jaunes et Noirs désormais bien replacés à la 2e place à un point du leader Gap iront défier des Gothiques pas au mieux et qui restent sur une série de quatre défaites consécutives et qui viennent de sortir des places qualificatives pour les Play-Offs (9e à un point de la dernière place qualificative détenue pour le moment par Nice).

Et on peut dire que cette saison, les Dragons ne réussissent pas bien aux Gothiques puisque déjà quatre rencontres officielles ont déjà eu lieu entre les deux équipes (trois en championnat et un quart de finale de Coupe de France) et à chaque fois les Jaunes et Noirs avaient remporté la partie (4-1, 5-2, 6-5 en prolongation et 1-0).

Maintenant dans la dernière ligne droite de la saison régulière, les Normands devront prendre les points de la victoire afin de rester bien placé dans ce Top 5 qui se tient toujours en six points.

