Calvados : il s'introduit dans un garage... sans rien dérober

Jeudi 19 janvier 2017, un homme âgé de 27 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen pour vol par effraction en récidive et port d'arme blanche, à Giberville (Calvados), à l'est de l'agglomération.

En début d'après-midi, ce mardi 17 janvier 2017, à Giberville (Calvados), à l'est de Caen, une dame âgée remarque les allées et venues d'un homme dans sa cour. Celui-ci finit par pénétrer dans son garage en en cassant la porte.

Il fouille mais ne vole pas

La victime, âgée de 86 ans, prend peur à la vue du manège de l'individu en l'entendant fracturer la porte de son garage. Paniquée, elle appelle la police, craignant surtout, vivant seule, qu'il ne revienne dans la nuit. Etrangement, l'homme a fouillé mais n'a rien volé. Les policiers le repèrent dans la rue et dans un premier temps le surveillent. Il pénètre dans une autre cour. Au moment de l'interpellation, il s'est dissimulé entre un muret et un arbuste. Fouillé, un couteau est retrouvé sur lui.

2,60g d'alcool par litre de sang

A cette heure de la journée, il a 2,60g d'alcool par litre de sang. "Je ne me souviens de rien, j'avais bu des grandes canettes de bière. Je suis désolé d'avoir fait peur à la dame." Il y a trois mois, il a été soigné pour addiction à l'alcool mais vient de rechuter. Par le passé, il consommait du cannabis et de l'héroïne.

Début de parcours : tribunal pour enfants

Morgan Ben Mohamed a été jugé jeudi 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Son casier judiciaire comporte 13 mentions et son parcours de délinquance débute bien avant sa majorité par des condamnations émanant du tribunal pour enfants : vols aggravés en récidive, usage de stupéfiants, puis par a suite de nouveaux vols, des recels, de l'abus de faiblesse... Il a déjà passé plusieurs années sous les verrous. Le procureur requiert uit mois de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt.

"Aucune violence dans ses délits"

Me Pierre Mercier, l'avocat de la défense, rappelle que le prévenu n'a jamais fait preuve de violence lors de ses délits et se montre sceptique quant à l'intention de voler de son client. "Avec ses aller et retours il n'avait pas le comportement d'un voleur, d'ailleurs il ne l'a pas fait. Ce qu'on peut lui imputer, ce sont les dégradations de la porte. Doit-on lui ajouter encore huit mois d'incarcération sans la certitude des faits reprochés ?"

Malgré cette plaidoirie Morgan Ben Mohamed écope de six mois de prison ferme et est placé sous mandat de dépôt.

