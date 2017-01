Patinage artistique synchronisé : les Rouennaises de la Jeanne d'Arc sont prêtes pour la French Cup

Vendredi 3 et samedi 4 février 2017, la patinoire Guy-Boissière de Rouen (Seine-Maritime) accueillera la French Cup de patinage artistique synchronisée. Les meilleures équipes du monde seront présentes et parmi elle, une équipe de Rouennaises qui espère bien décrocher son ticket pour les championnats du monde.

Du mercredi 1er au samedi 4 février 2017, la patinoire Guy-Boissière ne résonnera plus au son des crosses des hockeyeurs mais bien de la musique des patineuses. Pour la 23e année consécutive, Rouen (Seine-Maritime) accueille la French Cup de patinage artistique synchronisé. Un spectacle qui avait réuni l'an passé plus de 10 000 spectateurs.

Les plus grandes équipes du monde

Entrée dans les grands prix internationaux, la French Cup réunira cette année 27 équipes, originaires de 11 pays dont plusieurs font partie de l'élite mondiale comme la Russie (tenante du titre), mais aussi la Finlande ou le Canada. Parmi elles, l'équipe rouennaise de la Jeanne d'Arc espère bien décrocher son ticket pour le Canada où se déroulera la coupe du monde.

Les Rouennaises rêvent du mondial

L'objectif n'est pas "de faire des résultats époustouflants, précise la coach de l'équipe Anne-Sophie Druet, mais bien de décrocher les 113 points qui nous manquent". Une mission difficile, mais pas irréalisable pour l'entraineuse.

"Les points commencent à monter sur la scène internationale, assure-t-elle. Les filles - et un garçon - ont beaucoup plus d'expérience et quand elles mettent le pied sur la glace, elles entrent dans leur bulle. Les filles patinent tous les jours, les parents sont derrière, on commence à parler sport".

Objectif : passer senior

Déjà championne de France junior, l'équipe de la Jeanne d'Arc devra donc rivaliser avec le meilleur du patinage mondial pour espérer s'envoler pour le Canada. "Bien sûr, on ne peut pas rivaliser avec des équipes comme les Finlandaises qui ont beaucoup de patineuses mais on sait où on veut aller, c'est à dire en Senior dans deux ou trois ans", conclut Anne-Sophie Druet.

Et si le message n'était pas assez claire, les patineuses rouennaises présenteront leur programme cours sur "L'envie d'avoir envie" de Johnny Hallyday.

A LIRE AUSSI.

Hand: France-Japon, une nouvelle démonstration attendue de la part des Bleus

Tennis: saison compromise pour Kvitova, blessée par un cambrioleur