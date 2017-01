[CARTE INTERACTIVE] Découvrez où trouver votre nouveau journal Je Suis Normand

Je Suis Normand, votre nouveau journal gratuit et 100 % régional est disponible depuis le mercredi 18 janvier 2017 dans toutes vos éditions de La Manche Libre. Il est également disponible dans nos agences Tendance Ouest à Saint-Lô, Cherbourg, Caen, Alençon et Rouen. Découvrez ici la liste des diffuseurs où il est possible de le retrouver.

Un journal 100 % gratuit et régional, voilà la promesse de Je Suis Normand. Un journal fait pour ceux qui aiment la Normandie. A l’intérieur, plusieurs portraits de ceux qui font bouger la région dans des domaines aussi divers que le sport, le droit, l’Histoire, le cinéma, la formation… Et comme la Normandie rayonne au-delà de ses frontières, retrouvez également l’interview du maire de Palerme, qui évoque les liens entre la Normandie et la Sicile.

Pour découvrir Je Suis Normand, plusieurs choix s’offrent à vous. Le journal sera disponible dans sa version numérique dès le vendredi 20 janvier 2017 sur les sites internet de La Manche Libre et de Tendance Ouest.

Vous pourrez également le retrouver dans les agences Tendance Ouest de Saint-Lô, Cherbourg, Caen, Alençon et Rouen, et à l’accueil de La Manche Libre à Saint-Lô.

Enfin, il se trouve dans toutes les éditions de La Manche Libre. Au total, ce sont plus de 850 diffuseurs qui le proposent. Pour connaître le lieu où vous pourrez le trouver près de chez vous, voici une carte interactive.