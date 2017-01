Nouveau nom pour Jazz en baie 2017: Grégory Porter!

Le festival Jazz en Baie dévoile un peu plus sa programmation pour l'édition 2017. Le grand Grégory Porter est programmé pour le 10 août.

Nous savions que le trio ELP serait de la partie dans la Baie du Mont Saint Michel du 2 au 13 août 2017 pour Jazz en Baie. Notez dès maintenant dans votre agenda que Gregory Porter sera en concert le 10 août!

?? GREGORY PORTER ??

Le 2e artiste annoncé est le chanteur américain @GregoryPorter ! Le 10.08.17 / Scène Jardin Christian Dior ! #JEB2017 pic.twitter.com/Zp35enbzC3 — Jazz en Baie (@JAZZENBAIE) 18 janvier 2017

Il pourra notamment chanter les hits de son album Take me to the alley sorti en mai 2016. Il a posé dernièrement sa voix sur l'album Jazz loves Disney.