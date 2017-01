Calvados : le voleur au multiples identités dérobe la voiture de celui qui l'héberge

Mohammed Benchaa, âgé de 26 ans, a été jugé en son absence le mercredi 18 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour des faits de vol, de conduite sans permis et de refus d'obtempérer commis le mercredi 9 novembre 2016.

Le mercredi 9 novembre 2016, à 1h15 du matin, à Caen (Calvados), des gendarmes remarquent un conducteur qui accélère à leur vue et termine sa course en percutant un poteau pour finir par tenter de s'enfuir en courant. Il a été jugé mercredi 18 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour ces faits ainsi que pour le vol de la voiture et l'absence de permis de conduire.

Sac de noeuds

Interpellé, l'individu finit par avouer avoir volé la voiture à un compatriote marocain qui l'a hébergé et décline une identité. Suite à quoi il se dit Algérien et en décline une autre. L'homme a plusieurs mentions dans son casier judiciaire et a dernièrement été condamné par le tribunal de Versailles sous une autre identité. En juillet 2016, il avait injonction de quitter le territoire français. " C'est un vrai sac de noeuds, constate la présidente, au final nous ne savons pas qui nous allons juger. "

Six mois de prison ferme

Néanmoins reconnu coupable de trois infractions il écope de six mois de prison ferme. La procureure soupire: " Nous allons essayer de regrouper les différents dossiers de ses différentes identités et de ses divers lieux de naissance."

