Bientôt 700 étudiants à l'Ifres d'Alençon

L'école des kinésithérapeutes et ergothérapeutes située dans Alençon (Orne) voit grand: un nouveau bâtiment va être construit sur le site universitaire d'Alençon-Damigny. Quant aux actuels bâtiments, ils vont accueillir de nouvelles formations.

À Alençon (Orne), les kinésithérapeutes et ergothérapeutes, dont l'école est implantée près du Parc des Promenades, vont déménager sur le site universitaire de Damigny où une nouvelle école va être construite pour 9 millions d'euros, financés pour moitié par l'association Pierre Noal, qui gère cette école, et pour l'autre moitié par le Conseil départemental de l'Orne et par la région Normandie. Elle comptera 400 étudiants en 2019.

De nouvelles formations

Quant au site historique actuel, il accueillera désormais de nouvelles formations pour 330 élèves en pédicurie, podologie et psychomotricité.

A LIRE AUSSI.

900 lycéens de l'Orne au forum des formations supérieures à Alençon