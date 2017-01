La maire socialiste de Mondeville choisit Emmanuel Macron pour la présidentielle

La maire socialiste de Mondeville (Calvados), Hélène Mialon-Burgat, annonce mercredi 18 janvier 2017 son soutien et parrainage à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle du printemps prochain.

"J'appartiens au parti socialiste, il n'y a pas de soucis là-dessus". La maire PS de Mondeville (Calvados), Hélène Mialon-Burgat a annoncé son soutien au candidat Emmanuel Macron, mercredi 18 janvier 2017, pour l'élection présidentielle à venir. "Parmi les sept candidats de la primaire de la gauche, il n'y a pas un candidat qui me paraît le meilleur des candidats".

Emmanuel Macron, "le candidat le plus à même d'arriver au second tour des présidentielles"

Elle apportera donc son soutien et son parrainage à Emmanuel Macron. "Il me semble le plus à même d'arriver au second tour des présidentielles et de battre Marine Le Pen ou François Fillon".

En outre, la maire de Mondeville se retrouve dans certaines valeurs portées par le candidat à la présidentielle. "L'éducation, la santé, le pacte républicain et surtout sur la démarche, sur la manière de travailler très ouverte en dehors des clivages habituels".

