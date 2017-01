Manche : quatre piétons et trois cyclistes renversés dans la même journée 

Plusieurs accidents ont été signalés par les secours ce mercredi 18 janvier 2017 dans Manche. Quatre piétons et trois cyclistes ont été renversés.

La journée de ce mercredi 18 janvier 2017 a été marquée par plusieurs opérations de secours auprès de piétons et de cyclistes.

Quatre piétons renversés

Au matin, vers 7h30, une femme âgée de 83 ans a été renversée par une voiture à Granville (Manche). À 11h40; à Sourdeval (Manche), un autre piéton a été percuté par une voiture. À 12h08, à Jullouville, nouvelle sortie des sapeurs-pompiers pour un piéton renversé par une voiture. Enfin, un quatrième piéton a été renversé à Donville-les-Bains à 16h.

Trois accidents avec des cyclistes

À Granville, à 12h, avenue des Vendéens, un cycliste a été percuté par une voiture. Une heure et demie plus tard, les secours sont de nouveau appelés pour un cycliste tombé seul à Virandeville (Manche), avant une collision entre un cycliste et une voiture à Torigny-les-Villes, près de Saint-Lô.

Ces accidents n'ont fait que des blessés légers. 36 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

